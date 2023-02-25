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Обозреватель Newsweek Майерс: Украину в этом году ждут невиданные ранее бедствия

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Обозреватель Newsweek Стивен Майерс заявил, что грядущий год сулит Украине бедствия, каких она не видела прежде.

Майерс отметил, что в эскалацию конфликта на Украине «внесли вклад» американские власти. 

«США предпочли подлить масла в огонь в виде большего финансирования, оружия, оборудования и технической поддержки», — говорится в сообщении.

Без них, по словам обозревателя, Киев был бы вынужден вести переговоры, и военные действия уже, возможно, даже бы закончились.

Теперь, по мнению Майерса, Россия не станет прислушиваться к предложениям о переговорах.

«Грядущий год конфликта будет гораздо более разрушительным для Украины, чем мы когда-либо видели», — добавил журналист.

Ранее в британском журнале The Economist заявили, что будущее Украины висит на волоске из-за затруднительного положения Запада.

Также официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Россия готова к достижению целей СВО политико-дипломатическим путём.

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