Обозреватель Newsweek Майерс: Украину в этом году ждут невиданные ранее бедствия
Майерс отметил, что в эскалацию конфликта на Украине «внесли вклад» американские власти.
«США предпочли подлить масла в огонь в виде большего финансирования, оружия, оборудования и технической поддержки», — говорится в сообщении.
Без них, по словам обозревателя, Киев был бы вынужден вести переговоры, и военные действия уже, возможно, даже бы закончились.
Теперь, по мнению Майерса, Россия не станет прислушиваться к предложениям о переговорах.
«Грядущий год конфликта будет гораздо более разрушительным для Украины, чем мы когда-либо видели», — добавил журналист.
Ранее в британском журнале The Economist заявили, что будущее Украины висит на волоске из-за затруднительного положения Запада.
Также официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Россия готова к достижению целей СВО политико-дипломатическим путём.