Трюдо заявил, что Канада поставит Украине четыре танка Leopard 2

Канада дополнительно поставит Украине четыре танка Leopard 2, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

«Мы поставим четыре дополнительных танка Leopard 2 Вооружённым силам Украины», — сказал Трюдо в ходе выступления, которое транслирует телеканал CPAC.

По его словам, также будет направлено ремонтно-восстановительное транспортное средство.

Ранее глава польского Минобороны Мариуш Блащак подтвердил отправку первой партии танков Leopard 2 на Украину.

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что допускает поставку новых танков Challenger 2 Украине.