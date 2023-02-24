Трюдо заявил, что Канада поставит Украине четыре танка Leopard 2
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«Мы поставим четыре дополнительных танка Leopard 2 Вооружённым силам Украины», — сказал Трюдо в ходе выступления, которое транслирует телеканал CPAC.
По его словам, также будет направлено ремонтно-восстановительное транспортное средство.
Ранее глава польского Минобороны Мариуш Блащак подтвердил отправку первой партии танков Leopard 2 на Украину.
Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что допускает поставку новых танков Challenger 2 Украине.