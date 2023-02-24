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Трюдо заявил, что Канада поставит Украине четыре танка Leopard 2

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Канада дополнительно поставит Украине четыре танка Leopard 2, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
Трюдо заявил, что Канада поставит Украине четыре танка Leopard 2
  • Gettyimages.ru

«Мы поставим четыре дополнительных танка Leopard 2 Вооружённым силам Украины», — сказал Трюдо в ходе выступления, которое транслирует телеканал CPAC.

По его словам, также будет направлено ремонтно-восстановительное транспортное средство.

Ранее глава польского Минобороны Мариуш Блащак подтвердил отправку первой партии танков Leopard 2 на Украину.

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что допускает поставку новых танков Challenger 2 Украине.

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