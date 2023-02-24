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Минюст США подал иск о конфискации собственности российского бизнесмена Вексельберга

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Минюст США подал иск о конфискации шести объектов недвижимости, которые принадлежат российскому предпринимателю Виктору Вексельбергу.
Минюст США подал иск о конфискации собственности российского бизнесмена Вексельберга
  • globallookpress.com
  • © Photoagency Interpress

«Гражданский иск о конфискации имущества касается шести объектов недвижимости», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Иск предполагает, что недвижимость принадлежит Вексельбергу и является следствием нарушения санкций.

Отмечается, что общая стоимость объектов составляет $75 млн.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что страны G7 разрабатывают механизм контроля за соблюдением санкций против России.

По словам источников, наибольшая озабоченность контролем за соблюдением санкций исходит из Вашингтона.

Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что введение в ЕС уголовной ответственности за обход санкций против России ускорит процесс конфискации российских активов странами союза.

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