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Bloomberg: страны G7 разрабатывают механизм контроля за соблюдением санкций против России

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Страны G7 занимаются разработкой механизма, который призван контролировать соблюдение введённых против России санкций.

Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, помимо создания механизма контроля, страны G7 планируют уделить особое внимание обеспечению соблюдения уже введённых санкций.

Согласно словам источников, наибольшая озабоченность контролем за соблюдением санкций исходит из Вашингтона.

Ранее представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что введение в ЕС уголовной ответственности за обход санкций против России ускорит процесс конфискации российских активов странами союза.

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