ЕС начал проверку экспорта в граничащие с Россией страны из-за подозрений в обходе санкций

Спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан в комментарии Financial Times сообщил о проведении проверки роста экспорта в граничащие с Россией страны из-за подозрений в обходе санкций.

По его словам, в ЕС считают, что экспортируемые в эти страны товары могут перенаправляться в Россию.

«Мы наблюдаем большой спад в торговых потоках из ЕС в Россию и необычный всплеск с другими третьими странами, особенно с теми, которые вблизи России... Развили ли они внезапно нужду в большом количестве таких материалов и оно всё остаётся там, или какая-то часть утекает в Россию», — цитирует О'Салливан РИА Новости.

Он не уточнил, о каких именно странах идёт речь, но в издании упомянули Киргизию и Армению как государства, существенно нарастившие экспорт.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что страны G7 разрабатывают механизм контроля за соблюдением санкций против России.

Согласно словам источников, наибольшая озабоченность контролем за соблюдением санкций исходит из Вашингтона.

Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что введение в ЕС уголовной ответственности за обход санкций против России ускорит процесс конфискации российских активов странами союза.