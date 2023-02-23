Узнать больше

ЕС начал проверку экспорта в граничащие с Россией страны из-за подозрений в обходе санкций

Короткая ссылка
Спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан в комментарии Financial Times сообщил о проведении проверки роста экспорта в граничащие с Россией страны из-за подозрений в обходе санкций.
ЕС начал проверку экспорта в граничащие с Россией страны из-за подозрений в обходе санкций
  • AP
  • © Virginia Mayo

По его словам, в ЕС считают, что экспортируемые в эти страны товары могут перенаправляться в Россию.

«Мы наблюдаем большой спад в торговых потоках из ЕС в Россию и необычный всплеск с другими третьими странами, особенно с теми, которые вблизи России... Развили ли они внезапно нужду в большом количестве таких материалов и оно всё остаётся там, или какая-то часть утекает в Россию», — цитирует О'Салливан РИА Новости.

Он не уточнил, о каких именно странах идёт речь, но в издании упомянули Киргизию и Армению как государства, существенно нарастившие экспорт.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что страны G7 разрабатывают механизм контроля за соблюдением санкций против России.

Согласно словам источников, наибольшая озабоченность контролем за соблюдением санкций исходит из Вашингтона.

Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что введение в ЕС уголовной ответственности за обход санкций против России ускорит процесс конфискации российских активов странами союза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить