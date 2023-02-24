В посольстве России в Мадриде заявили, что отношения с Испанией практически прерваны
- AFP
- © GABRIEL BOUYS
«Двусторонние отношения, как политические, так и культурные, практически прекращены, некоторые экономические связи ещё функционируют. Это прискорбно, потому что Россия была очень довольна братскими отношениями», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим Соколов подчеркнул, что в Москве не рассматривают возможности разрыва дипотношений с Мадридом. По мнению дипломата, на восстановление двусторонних связей потребуется несколько лет.
Ранее директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев предупредил американских коллег о точках невозврата, после которых может наступить разрыв дипломатических отношений двух стран.
При этом замглавы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что Россия не желает разрыва дипломатических отношений с США.