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Депутат Белик назвал санкции США против России нарушением архитектуры мирового порядка

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT новые санкции США, введённые против России.
Депутат Белик назвал санкции США против России нарушением архитектуры мирового порядка
  • Gettyimages.ru
  • © BeyondImages

По мнению парламентария, антироссийские санкции не смогли нанести сокрушительный ущерб России, как планировали США.

«США не оставляют попыток навредить России, вводя новые и новые ограничения, тем самым нарушая архитектуру мирового порядка, вмешиваясь в отношения России с другими странами, на которые Вашингтон тоже пытается оказать давление», — отметил депутат.

Он добавил, что количество санкций США, введённых против России говорит о том, что «Вашингтон ради собственных амбиций готов даже к тому, что в пучину экономических противоречий придётся погрузить весь мир».

Ранее администрация президента США анонсировала введение новых антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине против 200 физических и юридических лиц.

В США также объявили о повышении пошлины на более чем 100 видов российских металлов, минералов и химической продукции.

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