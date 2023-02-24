Депутат Белик назвал санкции США против России нарушением архитектуры мирового порядка
- Gettyimages.ru
- © BeyondImages
По мнению парламентария, антироссийские санкции не смогли нанести сокрушительный ущерб России, как планировали США.
«США не оставляют попыток навредить России, вводя новые и новые ограничения, тем самым нарушая архитектуру мирового порядка, вмешиваясь в отношения России с другими странами, на которые Вашингтон тоже пытается оказать давление», — отметил депутат.
Он добавил, что количество санкций США, введённых против России говорит о том, что «Вашингтон ради собственных амбиций готов даже к тому, что в пучину экономических противоречий придётся погрузить весь мир».
Ранее администрация президента США анонсировала введение новых антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине против 200 физических и юридических лиц.
В США также объявили о повышении пошлины на более чем 100 видов российских металлов, минералов и химической продукции.