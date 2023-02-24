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Al Mayadeen: Россия победит Запад благодаря стратегическому преимуществу

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Российские власти нашли эффективные экономические и стратегические решения для ответа Западу.
Al Mayadeen: Россия победит Запад благодаря стратегическому преимуществу
  • РИА Новости

Такое мнение выразил обозреватель Al Mayadeen Ильяс Фархат.

По его словам, страны Запада «сделали ставку» на крах российской экономики и информационную войну.

«Однако (российский президент Владимир. — RT) Путин умело использовал энергоресурсы, особенно газ, для стабилизации ситуации и российского рубля. Уровень патриотизма в стране значительно вырос», — отметил Фархат.

Ранее Путин заявил, что благодаря усилиям российских дипломатов удалось сорвать планы коллективного Запада по изоляции нашей страны.

Также The Washington Post писала, что попытки Запада изолировать Россию во многом потерпели провал.

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