Узнать больше

Госсекретарь США Блинкен запланировал свой первый визит в Казахстан

Короткая ссылка
Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Казахстан с официальным визитом.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД Казахстана.

«28 февраля 2023 года государственный секретарь США Энтони Блинкен совершит свой первый официальный визит в Казахстан», — сказано в заявлении.

Отмечается, что в Астане он будет принят лидером страны Касым-Жомартом Токаевым и проведёт переговоры с заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

9 января Блинкен заявил, что США хотят услышать от Казахстана объяснения, почему власти страны решили обратиться за помощью в ОДКБ для стабилизации обстановки.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что ей странно слышать от Соединённых Штатов, что они не понимают, что происходит в Казахстане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить