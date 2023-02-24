Госсекретарь США Блинкен запланировал свой первый визит в Казахстан

Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Казахстан с официальным визитом.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД Казахстана.

«28 февраля 2023 года государственный секретарь США Энтони Блинкен совершит свой первый официальный визит в Казахстан», — сказано в заявлении.

Отмечается, что в Астане он будет принят лидером страны Касым-Жомартом Токаевым и проведёт переговоры с заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

9 января Блинкен заявил, что США хотят услышать от Казахстана объяснения, почему власти страны решили обратиться за помощью в ОДКБ для стабилизации обстановки.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что ей странно слышать от Соединённых Штатов, что они не понимают, что происходит в Казахстане.