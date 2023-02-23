Экс-советник Пентагона Макгрегор напомнил ВСУ о военной хитрости Суворова

Украинским военным следует помнить, что армия России в решающие моменты всегда была способна обхитрить противника, заявил бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Он напомнил о тактике полководца Александра Суворова.

«Давайте вернёмся во времена Наполеона Бонапарта и вспомним о полководце Александре Суворове. Его тактикой было выставлять большое количество стрелков в авангарде, чтобы создать завесу из дыма и пламени на поле боя. Противник не мог ничего разглядеть. Люди не знали, где расположена основная атакующая сила русских. А когда до врага доходило, было уже слишком поздно», — сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он отметил, что похожий манёвр можно применить и против ВСУ, чтобы украинские военные не смогли понять за массированным артиллерийским огнём, с какого направления последует атака.

Газета Politico ранее сообщила, что администрация Джо Байдена потребовала от Украины активизации действий на поле боя.

Как отметило издание, американские аналитики опасаются, что российская армия нанесёт ВСУ поражение на юге и востоке, а поставки западного вооружения Киеву замедлятся.