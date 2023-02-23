У главы Минспорта Ирана диагностировали кровоизлияние в мозг после авиакатастрофы

Главу Минспорта Ирана Хамида Саджади перевели в больницу города Керман с кровоизлиянием в мозг на фоне недавней авиакатастрофы.

Об этом агентству IRNA сообщил начальник службы экстренной помощи Кермана. Других подробностей о состоянии министра не приводилось.

Также стало известно о гибели советника министра Исмаила Ахмади при крушении самолёта.

23 февраля на юге Ирана вертолёт с главой Минспорта Хамидом Саджади на борту совершил жёсткую посадку.

Ранее сообщалось об авиакатастрофе в Белгородской области с участием военного самолёта. Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ, крушение потерпел штурмовик Су-25.

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