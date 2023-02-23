IRNA: в Иране потерпел крушение вертолёт с главой Минспорта Саджади на борту

На юге Ирана потерпел крушение вертолёт с главой Минспорта Хамидом Саджади на борту.

«Вертолёт с министром спорта потерпел крушение в четверг при посадке около спортивного комплекса в городе Бафт», — говорится в сообщении агентства.

По уточнённым данным, министр выжил — его госпитализировали вместе с остальными пассажирами и пилотами вертолёта.

Ранее сообщалось об авиакатастрофе в Белгородской области с участием военного самолёта. Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ, крушение потерпел штурмовик Су-25.

Подробнее — в материале RT.