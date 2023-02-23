Узнать больше

IRNA: в Иране потерпел крушение вертолёт с главой Минспорта Саджади на борту

Короткая ссылка
На юге Ирана потерпел крушение вертолёт с главой Минспорта Хамидом Саджади на борту.
IRNA: в Иране потерпел крушение вертолёт с главой Минспорта Саджади на борту
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Вертолёт с министром спорта потерпел крушение в четверг при посадке около спортивного комплекса в городе Бафт», — говорится в сообщении агентства.

По уточнённым данным, министр выжил — его госпитализировали вместе с остальными пассажирами и пилотами вертолёта.

Ранее сообщалось об авиакатастрофе в Белгородской области с участием военного самолёта. Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ, крушение потерпел штурмовик Су-25.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить