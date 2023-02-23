IRNA: в Иране потерпел крушение вертолёт с главой Минспорта Саджади на борту
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«Вертолёт с министром спорта потерпел крушение в четверг при посадке около спортивного комплекса в городе Бафт», — говорится в сообщении агентства.
По уточнённым данным, министр выжил — его госпитализировали вместе с остальными пассажирами и пилотами вертолёта.
Ранее сообщалось об авиакатастрофе в Белгородской области с участием военного самолёта. Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ, крушение потерпел штурмовик Су-25.
Подробнее — в материале RT.