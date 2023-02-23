Сенатор Цеков: Брюссель разрушает святые для каждой страны вещи, а институты ЕС деградируют
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По мнению сенатора, европейское сообщество разрушает «святые для каждой страны вещи».
«Они много говорят о том, что уважают вероисповедание и культуру других народов, а на самом деле демонстрируют полнейшее неуважение. Фактически Европа деградирует. А вместе с ней деградируют и институты, созданные Евросоюзом, — Парламентская ассамблея Европы и ОБСЕ», — отметил Цеков.
Он также добавил, что данная ситуация показывает «абсолютную бесперспективность» этих институтов.
«Они не ищут какого-то согласия, они ищут только конфликт. И не просто ищут, а создают его», — заключил собеседник RT.
Ранее стало известно, что членов делегации России на сессии ПА ОБСЕ в Вене не допустили к возложению цветов к памятнику советским воинам-освободителям по случаю Дня защитника Отечества.