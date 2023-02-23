Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
Как сообщает ТАСС, во время традиционной памятной церемонии военнослужащие Президентского полка установили у мемориала венок с лентой в цветах российского триколора.
Путин подошёл к венку, поправил ленту и постоял некоторое время в знак почтения памяти всех погибших защитников.
Президент России также поздравил с Днём защитника Отечества ветеранов Великой Отечественной войны, а также военнослужащих, добровольцев и призванных в рамках частичной мобилизации граждан, которые участвуют в специальной военной операции на Украине.