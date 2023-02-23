Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены и почтил память павших воинов.

Как сообщает ТАСС, во время традиционной памятной церемонии военнослужащие Президентского полка установили у мемориала венок с лентой в цветах российского триколора.

Путин подошёл к венку, поправил ленту и постоял некоторое время в знак почтения памяти всех погибших защитников.

Президент России также поздравил с Днём защитника Отечества ветеранов Великой Отечественной войны, а также военнослужащих, добровольцев и призванных в рамках частичной мобилизации граждан, которые участвуют в специальной военной операции на Украине.