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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

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Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены и почтил память павших воинов.
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Как сообщает ТАСС, во время традиционной памятной церемонии военнослужащие Президентского полка установили у мемориала венок с лентой в цветах российского триколора.

Путин подошёл к венку, поправил ленту и постоял некоторое время в знак почтения памяти всех погибших защитников.

Президент России также поздравил с Днём защитника Отечества ветеранов Великой Отечественной войны, а также военнослужащих, добровольцев и призванных в рамках частичной мобилизации граждан, которые участвуют в специальной военной операции на Украине.

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