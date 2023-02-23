Членов делегации России в Вене не допустили к возложению цветов 23 февраля

Членов делегации России на сессии ПА ОБСЕ в Вене не допустили к возложению цветов к памятнику советским воинам-освободителям по случаю Дня защитника Отечества.

Об этом заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

«От них (российских делегатов. — RT) потребовали при выдаче виз подписать своего рода декларацию о том, что они обязуются не участвовать ни в каких мероприятиях, которые не значатся в программе парламентской ассамблеи. В том числе это коснулось, к большому сожалению, нашей сегодняшней церемонии», — цитирует его РИА Новости.

Любинский уточнил, что венок от их имени к памятнику советским воинам-освободителям в центре Вены был возложен руководителями росзагранучреждений.

Ранее президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены и почтил память павших воинов.

Путин в ходе общения с участниками церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата назвал заботу о российских защитниках святой обязанностью государства.