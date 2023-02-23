Экс-советник президента США Флинн: Путин сохраняет разрушаемые Западом ценности
- РИА Новости
Такое мнение выразил бывший советник президента США по национальной безопасности при администрации Дональда Трампа Майкл Флинн.
«Восхищает, что президент России говорит о боге и семье как о важных ценностях, в то время как Запад их разрушает», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию заявил, что миллионы людей на Западе понимают, что их ведут к духовной катастрофе, элиты там сходят с ума.
Путин также называл неприемлемым для России навязывание Западом нетрадиционных ценностей, в том числе «третьего пола».