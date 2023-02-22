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Науседа призвал США разместить в Прибалтике боевые вертолёты и РСЗО HIMARS

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Президент Литвы Гитанас Науседа предложил своему американскому коллеге Джо Байдену разместить в странах Балтии на ротационной основе системы воздушного наблюдения, боевые вертолёты и РСЗО HIMARS.
Науседа призвал США разместить в Прибалтике боевые вертолёты и РСЗО HIMARS
  • Gettyimages.ru

Он подчеркнул, что перечисленные средства сложно приобрести в рамках имеющихся финансовых возможностей Литвы.

«Можно было бы разместить в странах Балтии на ротационной основе. Это наше предложение нашим союзникам, и я надеюсь, что мы сможем двигаться дальше в этом направлении», — цитирует Науседу портал LRT.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее заявил, что при военных поставках Киеву Западу необходимо решиться нарушить красные линии по этому вопросу.

По его мнению, страны Балтии подвергаются «прямым угрозам» со стороны России и Белоруссии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это заявление, отметила, что «в головах должны быть мозги, а не красные линии». По мнению дипломата, если в мозгах красные линии, «значит, там нет мозгов».

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