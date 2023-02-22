Глава разведки ФРГ рассказал об условиях, на которых Россия пойдёт на переговоры по Украине

Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил, что Россия может пойти на переговоры по украинскому кризису при существенных успехах на поле боя.

«Сейчас его (президента России Владимира Путина. — RT) цель — найти решение на поле боя и реализовать как можно больше преимуществ, чтобы в какой-то момент, возможно, диктовать мир на своих условиях», — приводит Der Speigel его слова.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Украина по указанию властей США заблокировала переговоры с Россией, которые сама же и инициировала.

В октябре президент России Владимир Путин отмечал, что Киев отказался от переговоров, однако Москва будет открыта к диалогу, если украинский режим «созреет».