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Reuters: в ЕС не смогли согласовать новый пакет антироссийских санкций

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В Евросоюзе не удалось согласовать десятый пакет антироссийских санкций, сообщает Reuters со ссылкой на четыре дипломатических источника.
Reuters: в ЕС не смогли согласовать новый пакет антироссийских санкций
  • РИА Новости

«Дальнейшие переговоры между странами ЕС по согласованию десятого пакета санкций ожидаются в четверг», — приводит заявление РИА Новости.

По словам дипломатов, остался ряд нерешённых вопросов.

Ранее издание Express сообщило, что Россия зарабатывает миллиарды долларов от продажи топлива, несмотря на санкции Запада и уход с рынка британских энергетических гигантов Shell и BP.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что, несмотря на введённые санкции против России, 2022 год был неплохим для её экономики.

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