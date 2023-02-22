Reuters: в ЕС не смогли согласовать новый пакет антироссийских санкций

В Евросоюзе не удалось согласовать десятый пакет антироссийских санкций, сообщает Reuters со ссылкой на четыре дипломатических источника.

«Дальнейшие переговоры между странами ЕС по согласованию десятого пакета санкций ожидаются в четверг», — приводит заявление РИА Новости.

По словам дипломатов, остался ряд нерешённых вопросов.

Ранее издание Express сообщило, что Россия зарабатывает миллиарды долларов от продажи топлива, несмотря на санкции Запада и уход с рынка британских энергетических гигантов Shell и BP.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что, несмотря на введённые санкции против России, 2022 год был неплохим для её экономики.