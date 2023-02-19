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Express: Россия заработала миллиарды на нефти, несмотря на антироссийские санкции ЕС

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Россия зарабатывает миллиарды долларов от продажи топлива, несмотря на санкции Запада и уход с рынка британских энергетических гигантов Shell и BP.
Express: Россия заработала миллиарды на нефти, несмотря на антироссийские санкции ЕС
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Express.

Как сказано в материале, российская нефтяная промышленность сопротивляется давлению западных санкций, поскольку добыча в стране восстанавливается.

Уход компаний Европы и Соединённых Штатов не ударил по отрасли — наоборот, количество буровых скважин за год увеличилось на 7%, а объёмы добычи нефти быстро вернулись к нормальным показателям.

14 февраля российский премьер Михаил Мишустин заявил, что власти России смогли не допустить негативного развития в экономике, однако нужно укрепить динамику развития страны с учётом внешних факторов.

Журналист Жан-Мишель Беза в статье для издания Le Monde выразил мнение, что российская экономика выстояла под беспрецедентными санкциями Запада.

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