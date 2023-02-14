Le Monde: российская экономика оказалась более стойкой, чем предполагали на Западе

Журналист Жан-Мишель Беза в статье для издания Le Monde выразил мнение, что российская экономика выстояла под беспрецедентными санкциями Запада.

По его словам, Международный валютный фонд преподнёс в конце января «сюрприз», поставив диагноз, разочаровывающий жителей западных стран.

«Рецессия (в России. — RT) ограничилась 2,2% в 2022 году, что далеко от первоначально прогнозируемых 8,5%», — пишет автор.

3 февраля официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Западная Европа «идёт ко дну», впадая в рецессию.

Ведущий французского телеканала La Chaîne Info Давид Пюжадас заявил, что западные санкции оказались не способны сокрушить российскую экономику.