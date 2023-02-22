Боррель заявил, что прошлый год был «неплохим» для российской экономики

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что, несмотря на введённые санкции против России, 2022 год был неплохим для её экономики.

«Прошлый год был неплохим для российской экономики. Почему? Потому что цены на энергоносители взлетели, они выросли в десять раз», — цитирует его РИА Новости.

Ранее издание Express сообщило, что Россия зарабатывает миллиарды долларов от продажи топлива, несмотря на санкции Запада и уход с рынка британских энергетических гигантов Shell и BP.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Nation News также прокомментировал идеи десятого пакета санкций против России.