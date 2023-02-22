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Боррель заявил, что прошлый год был «неплохим» для российской экономики

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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что, несмотря на введённые санкции против России, 2022 год был неплохим для её экономики.
Боррель заявил, что прошлый год был «неплохим» для российской экономики
  • Gettyimages.ru

«Прошлый год был неплохим для российской экономики. Почему? Потому что цены на энергоносители взлетели, они выросли в десять раз», — цитирует его РИА Новости.

Ранее издание Express сообщило, что Россия зарабатывает миллиарды долларов от продажи топлива, несмотря на санкции Запада и уход с рынка британских энергетических гигантов Shell и BP.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Nation News также прокомментировал идеи десятого пакета санкций против России.

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