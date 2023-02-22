МИД России пообещал жёсткий ответ на решение Гааги ограничить число российских дипломатов
- РИА Новости
Она напомнила, что Москва уже сделала официальное заявление в связи с конфронтационным шагом Нидерландов.
«Конечно, будут приняты меры, ответные меры, жёсткие ответные меры. Вы узнаете о них в ближайшее время», — приводит ТАСС слова Захаровой.
Ранее глава МИД королевства Вопке Хукстра заявил, что Нидерланды решили ограничить число российских дипломатов в стране.
В ответ на это в МИД России сообщили, что расценивают данное решение как шаг, нацеленный на разрушение российско-нидерландских отношений.