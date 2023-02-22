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МИД России пообещал жёсткий ответ на решение Гааги ограничить число российских дипломатов

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Москва примет жёсткие ответные меры на решение Нидерландов сократить российское дипломатическое присутствие в стране. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД России пообещал жёсткий ответ на решение Гааги ограничить число российских дипломатов
  • РИА Новости

Она напомнила, что Москва уже сделала официальное заявление в связи с конфронтационным шагом Нидерландов.

«Конечно, будут приняты меры, ответные меры, жёсткие ответные меры. Вы узнаете о них в ближайшее время», — приводит ТАСС слова Захаровой.

Ранее глава МИД королевства Вопке Хукстра заявил, что Нидерланды решили ограничить число российских дипломатов в стране.

В ответ на это в МИД России сообщили, что расценивают данное решение как шаг, нацеленный на разрушение российско-нидерландских отношений.

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