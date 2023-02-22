Премьер Баварии Зёдер призвал Шольца «остановить» главу МИД ФРГ Бербок
- AP
«Министр иностранных дел должна внимательно следить за тем, что она говорит», — приводит газета Berliner Zeitung его слова.
Зёдер отметил, что эскалация на словах может быстро перейти в эскалацию насилия. Политик напомнил, что Германия не находится в состоянии войны с Россией.
«Господин Шольц, остановите, наконец, фрау Бербок с её необдуманными заявлениями, которые наносят вред нашей стране», — сказал Зёдер.
Ранее Бербок на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что России необходимо изменить свою позицию на «360°».
11 февраля глава МИД ФРГ признала ошибочными свои слова о том, что Запад «находится в состоянии войны с Россией».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Бербок не заниматься эскалацией кризиса, чреватого убийствами людей.