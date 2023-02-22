Премьер Баварии Зёдер призвал Шольца «остановить» главу МИД ФРГ Бербок

Премьер-министр Баварии и председатель партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зёдер призвал канцлера Германии Олафа Шольца остановить главу МИД Германии Анналену Бербок, которая своими заявлениями наносит ущерб Берлину.

«Министр иностранных дел должна внимательно следить за тем, что она говорит», — приводит газета Berliner Zeitung его слова.

Зёдер отметил, что эскалация на словах может быстро перейти в эскалацию насилия. Политик напомнил, что Германия не находится в состоянии войны с Россией.

«Господин Шольц, остановите, наконец, фрау Бербок с её необдуманными заявлениями, которые наносят вред нашей стране», — сказал Зёдер.

Ранее Бербок на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что России необходимо изменить свою позицию на «360°».

11 февраля глава МИД ФРГ признала ошибочными свои слова о том, что Запад «находится в состоянии войны с Россией».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Бербок не заниматься эскалацией кризиса, чреватого убийствами людей.