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Медведев назвал Бербок невежественной после её слов про поворот Москвы на «360°»

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Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал главу МИД ФРГ Анналену Бербок невежественной после её заявления про поворот Москвы на «360°».

По его словам, очень забавно, что такие «невежественные люди» управляют Европой.

«Анналена Бербок заявила, что была бы счастлива, если бы Москва изменила свою позицию на 360°. То есть оставила её прежней. Не сомневайтесь, знаток геометрии, так оно и будет», — написал Медведев в Twitter.

Он подчеркнул, что Россия придерживается своей позиции.

Ранее Бербок на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что России необходимо изменить свою позицию на «360°».

11 февраля Бербок признала ошибочными свои слова о том, что Запад «находится в состоянии войны с Россией».

Захарова призвала Бербок не заниматься эскалацией кризиса, чреватого убийствами людей.

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