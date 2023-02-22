МИД Белоруссии: Минск вместе с Москвой противостоит западным инициативам

Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что белорусская сторона на международных площадках во взаимодействии с Россией разбивает консенсус в отношении попыток Запада протащить откровенно антибелорусские инициативы.

Об этом он заявил перед началом коллегии МИД Белоруссии.

«В области многосторонней дипломатии, прежде всего на площадках ООН и ОБСЕ, несмотря на все сложности, МИД продолжил во взаимодействии с российскими коллегами разбивать консенсус в отношении попыток западных стран протащить их откровенно антибелорусские инициативы», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Минобороны Белоруссии заявляли, что Минск намерен провести с Москвой более 150 совместных мероприятий.