МИД Белоруссии: Минск вместе с Москвой противостоит западным инициативам
- РИА Новости
Об этом он заявил перед началом коллегии МИД Белоруссии.
«В области многосторонней дипломатии, прежде всего на площадках ООН и ОБСЕ, несмотря на все сложности, МИД продолжил во взаимодействии с российскими коллегами разбивать консенсус в отношении попыток западных стран протащить их откровенно антибелорусские инициативы», — цитирует его ТАСС.
Ранее в Минобороны Белоруссии заявляли, что Минск намерен провести с Москвой более 150 совместных мероприятий.