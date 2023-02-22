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Рябков заявил о приостановке информационного обмена с США в рамках ДСНВ

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о приостановке информационного обмена с США в рамках ДСНВ.
Рябков заявил о приостановке информационного обмена с США в рамках ДСНВ
  • РИА Новости

«Это всё приостановлено. Все информационные обмены, все элементы договора, касающиеся верификационной деятельности, не будут действовать для нас с учётом объявления о приостановке и ожидаемого законодательного оформления», — цитирует его РИА Новости.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу проект о приостановке участия в ДСНВ. По его словам, соответствующий документ депутаты Госдумы рассмотрят 22 февраля.

Позднее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв подтвердил информацию, что Совфед рассмотрит закон о приостановке участия России в ДСНВ вслед за Госдумой 22 февраля.

21 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

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