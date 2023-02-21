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Захарова заявила, что Запад для России хуже, чем враг

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад для страны хуже, чем враг.
Захарова заявила, что Запад для России хуже, чем враг
  • РИА Новости

Она напомнила о высказывании президента США Джо Байдена, в котором он заявил, что НАТО и Запад для россиян не враги.

«В русском языке есть замечательное слово «недруг». Оно хуже, чем враг», — написала Захарова в своём Telegram.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что НАТО является враждебной России организацией.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о необходимости совершенствовать ядерную триаду и поддерживать боеготовность, назвав эти аспекты главной гарантией суверенитета страны.

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