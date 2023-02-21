Захарова заявила, что Запад для России хуже, чем враг
- РИА Новости
Она напомнила о высказывании президента США Джо Байдена, в котором он заявил, что НАТО и Запад для россиян не враги.
«В русском языке есть замечательное слово «недруг». Оно хуже, чем враг», — написала Захарова в своём Telegram.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что НАТО является враждебной России организацией.
Президент России Владимир Путин ранее заявил о необходимости совершенствовать ядерную триаду и поддерживать боеготовность, назвав эти аспекты главной гарантией суверенитета страны.