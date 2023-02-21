МИД России: ведение дел с США в обычном режиме больше невозможно
- РИА Новости
«В такой обстановке ведение дел с США и в целом с Западом в обычном режиме больше не представляется возможным», — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что ведение дел в обычном режиме невозможно как в принципиальном плане, так и в сфере контроля за вооружениями.
21 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.
Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает своё участие, отметил президент.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон по-прежнему готов в любое время говорить с Москвой об ограничении вооружений.