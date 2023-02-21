В МИД заявили, что политика США нацелена на подрыв нацбезопасности России

Политика США направлена на подрыв национальной безопасности России, заявили в российском МИД, комментируя приостановление Москвой действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

«Есть все основания констатировать, что политика США направлена на подрыв национальной безопасности России, что прямо противоречит закреплённым в преамбуле ДСНВ фундаментальным принципам и пониманиям, на которых зиждется договор и без которых он не был бы заключён», — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что речь идёт о коренном изменении обстоятельств в сравнении с ситуацией, которая была на момент заключения договора.

В МИД подчеркнули, что в такой обстановке невозможно вести дела с США и Западом в целом в обычном режиме как принципиально, так и в сфере контроля над вооружениями.

21 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает своё участие, отметил президент.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия хочет убедиться в соблюдении ядерного паритета.