Узнать больше

В Дании, Швеции и ФРГ заявили, что расследования о терактах на «Северных потоках» ещё не окончены

Короткая ссылка
Постпредства Дании, Швеции и ФРГ в ООН заявили, что расследования о терактах на «Северных потоках» ещё не окончены.
В Дании, Швеции и ФРГ заявили, что расследования о терактах на «Северных потоках» ещё не окончены
  • Gettyimages.ru

Как сообщает РИА Новости, соответствующее письмо опубликовано в социальных сетях датского МИД в преддверии заседания Совета безопасности ООН, запрошенного Россией в связи со взрывами на трубопроводах.

«Расследования ещё не завершены. На данный момент невозможно сказать, когда они будут завершены. Власти Дании, Германии и Швеции ведут диалог по поводу расследования утечек газа, и этот диалог будет продолжаться в соответствующем объёме», — говорится в письме.

Ранее автор расследования о подрыве «Северных потоков», американский журналист Сеймур Херш заявил, что президент США Джо Байден принял решение о подрыве «Северных потоков» из страха, что ФРГ выйдет из режима санкций в отношении России.

По мнению журналиста, Соединённые Штаты столкнутся с колоссальными политическими последствиями подрыва трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

18 февраля Россия представила резолюцию СБ ООН по расследованию диверсий на «Северных потоках».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить