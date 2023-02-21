В Дании, Швеции и ФРГ заявили, что расследования о терактах на «Северных потоках» ещё не окончены

Постпредства Дании, Швеции и ФРГ в ООН заявили, что расследования о терактах на «Северных потоках» ещё не окончены.

Как сообщает РИА Новости, соответствующее письмо опубликовано в социальных сетях датского МИД в преддверии заседания Совета безопасности ООН, запрошенного Россией в связи со взрывами на трубопроводах.

«Расследования ещё не завершены. На данный момент невозможно сказать, когда они будут завершены. Власти Дании, Германии и Швеции ведут диалог по поводу расследования утечек газа, и этот диалог будет продолжаться в соответствующем объёме», — говорится в письме.

Ранее автор расследования о подрыве «Северных потоков», американский журналист Сеймур Херш заявил, что президент США Джо Байден принял решение о подрыве «Северных потоков» из страха, что ФРГ выйдет из режима санкций в отношении России.

По мнению журналиста, Соединённые Штаты столкнутся с колоссальными политическими последствиями подрыва трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

18 февраля Россия представила резолюцию СБ ООН по расследованию диверсий на «Северных потоках».