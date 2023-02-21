В ООН отметили опасность лишения мира контроля над вооружениями

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил об опасности катастрофических последствий из-за лишения мира контроля над ядерным оружием.

«Мир без контроля над ядерными вооружениями гораздо более опасен и нестабилен, с потенциально катастрофическими последствиями. Следует приложить все усилия, чтобы избежать такого исхода», — цитирует его РИА Новости.

В ООН также призвали Россию и США возобновить полное выполнение ДСНВ.

21 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает своё участие, отметил президент.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон по-прежнему готов в любое время говорить с Москвой об ограничении вооружений.