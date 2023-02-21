В США призвали Россию придерживаться обязательств о неприменении ядерного оружия

В Вашингтоне призывают Москву придерживаться обязательств о неприменении ядерного вооружения, несмотря на конфликт на Украине, и вести себя ответственно, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы призываем русских придерживаться этого (обязательства. — RT), прекратить... «бряцание» ядерным оружием и вести себя ответственно даже сейчас, когда они втянуты в жестокую, агрессивную войну», — цитирует его РИА Новости.

В Госдепе США также сообщили, что не видят причин менять готовность ядерных сил на фоне решения России по приостановке участия в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию заявил, что Минобороны и госкорпорация «Росатом» должны быть готовы к испытанию ядерного оружия, если это первыми сделают Соединённые Штаты.