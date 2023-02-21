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В США заявили, что не видят причин менять готовность ядерных сил из-за решения России

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В Госдепе США сообщили, что не видят причин менять готовность ядерных сил на фоне решения России по приостановке участия в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
В США заявили, что не видят причин менять готовность ядерных сил из-за решения России
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«Мы будем внимательно следить за конкретными шагами, которые Россия предпримет на деле. Пока мы не видели причин менять готовность ядерных стратегических сил, но мы внимательно следим за ситуацией каждый день», — цитирует ТАСС руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

По его словам, на протяжении года в Вашингтоне наблюдали «безответственное поведение со стороны России» в вопросе соблюдения положений ДСНВ.

Представитель Госдепа подчеркнул, что США будут следить за последствиями решения Москвы.

21 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает своё участие, отметил президент.

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