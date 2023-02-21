В США заявили, что не видят причин менять готовность ядерных сил из-за решения России

В Госдепе США сообщили, что не видят причин менять готовность ядерных сил на фоне решения России по приостановке участия в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Мы будем внимательно следить за конкретными шагами, которые Россия предпримет на деле. Пока мы не видели причин менять готовность ядерных стратегических сил, но мы внимательно следим за ситуацией каждый день», — цитирует ТАСС руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

По его словам, на протяжении года в Вашингтоне наблюдали «безответственное поведение со стороны России» в вопросе соблюдения положений ДСНВ.

Представитель Госдепа подчеркнул, что США будут следить за последствиями решения Москвы.

21 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает своё участие, отметил президент.