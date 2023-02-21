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Депутат Чепа: санкции против России сказываются на жизни народов Европы

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Ангелина Шурпина
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что инициаторы антироссийских санкций наказывают сами себя.
Депутат Чепа: санкции против России сказываются на жизни народов Европы
  • АГН «Москва»

По словам депутата, «Путин абсолютно прав, сказав, что Запад сам себя наказывает».

«Сегодня Владимир Владимирович ещё раз подчеркнул и показал, в каком состоянии находится наша промышленность и экономики многих стран Европы. И то, что сегодня происходит, к сожалению, сказывается на жизни народов, жизни людей, которые были не заинтересованы в этом конфликте, который возник и поддерживается силами коллективного Запада», — объяснил Чепа.

Ранее российский лидер заявил, что инициаторы санкций против России наказывают сами себя.

По его словам, их действия спровоцировали в этих странах рост цен, потерю рабочих мест, закрытие предприятий, энергетический кризис.

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