Евросоюз продлил действие антироссийских санкций до 24 февраля 2024 года

Совет Европейского союза утвердил продление санкций в отношении России до 24 февраля 2024 года.

Об этом сказано в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

«Ограничительные меры должны быть продлены до 24 февраля 2024 года», — передаёт текст заявления РИА Новости.

14 февраля российский президент Владимир Путин заявил, что Россия живёт под прессингом «бесконечных санкций».

При этом он отметил, что, как все видят, Россия спокойно проходит через них.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что десятый пакет антироссийских санкций будет принят к 24 февраля.