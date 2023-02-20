Глава DIW Фратцшер: ФРГ из-за конфликта на Украине потеряла €100 млрд

Президент Немецкого института экономических исследований DIW Марсель Фратцшер заявил, что Германия вследствие СВО России на Украине потеряла в прошлом году €100 млрд.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Rheinische Post.

«Война на Украине и связанный с ней резкий рост затрат на электроэнергию обошлись Германии в 2022 году почти в 2,5%», — сказал Фратцшер.

При этом он добавил, что в ближайшие годы издержки продолжат расти.

По мнению Фратцшера, Германия особенно пострадала от СВО, так как больше зависела от российской энергетики, чем другие западные страны.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус назвал предстоящие недели решающими для Украины.

Также канцлер Германии Олаф Шольц обратился к западным странам с призывом начать поставку Украине более современных танков.