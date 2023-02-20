Узнать больше

Глава DIW Фратцшер: ФРГ из-за конфликта на Украине потеряла €100 млрд

Короткая ссылка
Президент Немецкого института экономических исследований DIW Марсель Фратцшер заявил, что Германия вследствие СВО России на Украине потеряла в прошлом году €100 млрд.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Rheinische Post.

«Война на Украине и связанный с ней резкий рост затрат на электроэнергию обошлись Германии в 2022 году почти в 2,5%», — сказал Фратцшер.

При этом он добавил, что в ближайшие годы издержки продолжат расти. 

По мнению Фратцшера, Германия особенно пострадала от СВО, так как больше зависела от российской энергетики, чем другие западные страны.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус назвал предстоящие недели решающими для Украины.

Также канцлер Германии Олаф Шольц обратился к западным странам с призывом начать поставку Украине более современных танков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить