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Bloomberg: глава Минобороны Германии назвал предстоящие недели решающими для Украины

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Министр обороны Германии Борис Писториус назвал предстоящие недели в какой-то степени определяющими для Украины.

Об этом сообщает Bloomberg

«Ближайшие недели будут в некоторой степени решающими в том, что касается отражения российского наступления», — сказал немецкий министр.

При этом он отметил, что обеспечение противовоздушной обороны Украины является на сегодняшний день «важнейшим приоритетом». 

По его словам, эту цель предстоит достичь «в следующие три месяца».

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что западные страны должны показать силу в отношении России.

При этом глава комитета бундестага Антон Хофрайтер раскритиковал требование Киева о фосфорных бомбах.

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