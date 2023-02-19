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Глава комитета бундестага Хофрайтер раскритиковал требование Киева о фосфорных бомбах

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Глава комитета бундестага Германии по европейским делам Антон Хофрайтер раскритиковал киевские власти за требование поставить ВСУ кассетные и фосфорные боеприпасы.

Об этом сообщает немецкий телеканал N-tv.

«Украина требует всего... То, что Киев чего-то требует, не означает, что это нужно выполнять», — сказал Хофрайтер.

По словам немецкого политика, подобное неразумное требование возникло из-за отчаяния украинских властей.

Причина этого, как заявляет Хофрайтер, заключается в невыполнении некоторыми странами своих обещаний в достаточной степени. В качестве примера он привёл поставки танков Leopard 2.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отклонил требование Киева о поставке кассетных боеприпасов.

Также глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что западные страны должны показать силу в отношении России.

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