Глава комитета бундестага Хофрайтер раскритиковал требование Киева о фосфорных бомбах
Об этом сообщает немецкий телеканал N-tv.
«Украина требует всего... То, что Киев чего-то требует, не означает, что это нужно выполнять», — сказал Хофрайтер.
По словам немецкого политика, подобное неразумное требование возникло из-за отчаяния украинских властей.
Причина этого, как заявляет Хофрайтер, заключается в невыполнении некоторыми странами своих обещаний в достаточной степени. В качестве примера он привёл поставки танков Leopard 2.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отклонил требование Киева о поставке кассетных боеприпасов.
Также глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что западные страны должны показать силу в отношении России.