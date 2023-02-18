Генсек НАТО Столтенберг отклонил требование Киева о поставке кассетных боеприпасов
Об этом он заявил телеканалу RTL.
«НАТО не рекомендовало и не поставляло эти виды оружия. Мы поставляем артиллерию и другие виды оружия, но не кассетные бомбы», — передаёт слова Столтенберга РИА Новости.
Ранее Столтенберг заявил, что риск эскалации украинского конфликта для НАТО несопоставим с риском победы России.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал слова Столтенберга про риск победы России проявлением ненависти и страха.