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Генсек НАТО Столтенберг отклонил требование Киева о поставке кассетных боеприпасов

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг отклонил прозвучавшие ранее в ходе Мюнхенской конференции по безопасности требования Украины о поставке кассетных боеприпасов.

Об этом он заявил телеканалу RTL.

«НАТО не рекомендовало и не поставляло эти виды оружия. Мы поставляем артиллерию и другие виды оружия, но не кассетные бомбы», — передаёт слова Столтенберга РИА Новости.

Ранее Столтенберг заявил, что риск эскалации украинского конфликта для НАТО несопоставим с риском победы России.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал слова Столтенберга про риск победы России проявлением ненависти и страха.

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