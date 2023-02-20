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Al Hadath: число погибших при ракетном ударе Израиля по Дамаску выросло до 15

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Число погибших в результате ракетного удара Израиля по Дамаску и его окрестностям выросло до 15 человек.

Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

«В результате израильских ударов по объектам в Дамаске погибли семь сирийских военнослужащих, в том числе три офицера», — говорится в сообщении.

Личности остальных восьми погибших граждан устанавливаются.

Ранее в Минобороны Сирии подтвердили гибель пяти человек в результате израильской атаки на Дамаск.

Также МИД Сирии выразил надежду, что Совбез ООН осудит израильские авиаудары по территории САР.

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