Al Hadath: число погибших при ракетном ударе Израиля по Дамаску выросло до 15
Об этом сообщает телеканал Al Hadath.
«В результате израильских ударов по объектам в Дамаске погибли семь сирийских военнослужащих, в том числе три офицера», — говорится в сообщении.
Личности остальных восьми погибших граждан устанавливаются.
Ранее в Минобороны Сирии подтвердили гибель пяти человек в результате израильской атаки на Дамаск.
Также МИД Сирии выразил надежду, что Совбез ООН осудит израильские авиаудары по территории САР.