Кирби: США никоим образом не причастны к взрывам на «Северных потоках»

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала Fox заявил, что США ни прямо, ни косвенно не причастны к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

AP

«Соединённые Штаты никоим образом не причастны к этому», — передаёт его слова ТАСС. По словам Кирби, в статье, опубликованной американским журналистом Сеймуром Хершем, «нет ни крупицы правды». 17 февраля Херш заявил, что Соединённые Штаты столкнутся с колоссальными политическими последствиями из-за подрыва трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». 18 февраля стало известно, что Россия призовёт СБ ООН создать комиссию по расследованию ЧП на «Северных потоках».