Кирби: США никоим образом не причастны к взрывам на «Северных потоках»
- AP
«Соединённые Штаты никоим образом не причастны к этому», — передаёт его слова ТАСС.
По словам Кирби, в статье, опубликованной американским журналистом Сеймуром Хершем, «нет ни крупицы правды».
17 февраля Херш заявил, что Соединённые Штаты столкнутся с колоссальными политическими последствиями из-за подрыва трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».
18 февраля стало известно, что Россия призовёт СБ ООН создать комиссию по расследованию ЧП на «Северных потоках».