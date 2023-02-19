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Кирби: США никоим образом не причастны к взрывам на «Северных потоках»

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала Fox заявил, что США ни прямо, ни косвенно не причастны к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Кирби: США никоим образом не причастны к взрывам на «Северных потоках»
  • AP

«Соединённые Штаты никоим образом не причастны к этому», — передаёт его слова ТАСС.

По словам Кирби, в статье, опубликованной американским журналистом Сеймуром Хершем, «нет ни крупицы правды».

17 февраля Херш заявил, что Соединённые Штаты столкнутся с колоссальными политическими последствиями из-за подрыва трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

18 февраля стало известно, что Россия призовёт СБ ООН создать комиссию по расследованию ЧП на «Северных потоках».

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