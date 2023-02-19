NHK: на саммит G7 в Японии могут пригласить Зеленского
Об этом информирует телеканал NHK.
Кроме того, приглашение принять участие в саммите также могут направить премьер-министру Индии Нарендре Моди и его коллеге из Австралии Энтони Альбанезе.
Отмечается, что в ходе саммита стороны могут провести дискуссии в рамках Четырёхстороннего диалога по безопасности.
Ранее в японском МИД сообщили, что главы МИД стран G7 на первой встрече под председательством Японии договорились продолжить помогать Украине и усилить санкции против России.