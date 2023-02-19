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NHK: на саммит G7 в Японии могут пригласить Зеленского

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Правительство Японии рассматривает возможность приглашения президента Украины Владимира Зеленского на предстоящий саммит G7, который состоится в Хиросиме.

Об этом информирует телеканал NHK.

Кроме того, приглашение принять участие в саммите также могут направить премьер-министру Индии Нарендре Моди и его коллеге из Австралии Энтони Альбанезе.

Отмечается, что в ходе саммита стороны могут провести дискуссии в рамках Четырёхстороннего диалога по безопасности. 

Ранее в японском МИД сообщили, что главы МИД стран G7 на первой встрече под председательством Японии договорились продолжить помогать Украине и усилить санкции против России.

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