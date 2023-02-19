Антонов: словами о преступлениях России США оправдывают усилия по разжиганию кризиса на Украине

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США пытаются оправдать собственные действия по разжиганию кризиса на Украине утверждениями о преступлениях России против человечности.

Об этом сообщает ТАСС.

«Рассматриваем подобные инсинуации как беспрецедентную по степени цинизма попытку демонизировать Россию в рамках развязанной против нас гибридной войны», — сказал российский посол.

По словам дипломата, Вашингтон реализует «безудержную милитаризацию киевского режима».

Ранее в Минфине США пообещали продолжить ослаблять экономику России.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе о готовящихся Вашингтоном очередных пакетах помощи Киеву в военной и экономической сферах.