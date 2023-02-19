Антонов: словами о преступлениях России США оправдывают усилия по разжиганию кризиса на Украине
Об этом сообщает ТАСС.
«Рассматриваем подобные инсинуации как беспрецедентную по степени цинизма попытку демонизировать Россию в рамках развязанной против нас гибридной войны», — сказал российский посол.
По словам дипломата, Вашингтон реализует «безудержную милитаризацию киевского режима».
Ранее в Минфине США пообещали продолжить ослаблять экономику России.
Также госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе о готовящихся Вашингтоном очередных пакетах помощи Киеву в военной и экономической сферах.