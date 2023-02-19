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В минфине США пообещали продолжить ослаблять экономику России

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Заместитель министра финансов США Уолли Адейомо пообещал продолжать работу над ослаблением экономики России.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Наши действия вынуждают Россию закладывать своё экономическое будущее ради спасения лица сегодня», — сказал Адейомо.

По его словам, на сегодняшний день российская экономика больше напоминает иранскую, чем страны-члена G20.

«Нам ещё предстоит поработать, и мы продолжим наращивать усилия», — добавил американский чиновник.

Ранее власти США заподозрили Китай в «нелетальной» военной помощи России на Украине.

Также в Белом доме допустили, что президент США Джо Байден в ходе речи в Польше обратится к российскому народу.

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