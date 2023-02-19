В минфине США пообещали продолжить ослаблять экономику России

Заместитель министра финансов США Уолли Адейомо пообещал продолжать работу над ослаблением экономики России.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Наши действия вынуждают Россию закладывать своё экономическое будущее ради спасения лица сегодня», — сказал Адейомо.

По его словам, на сегодняшний день российская экономика больше напоминает иранскую, чем страны-члена G20.

«Нам ещё предстоит поработать, и мы продолжим наращивать усилия», — добавил американский чиновник.

Ранее власти США заподозрили Китай в «нелетальной» военной помощи России на Украине.

Также в Белом доме допустили, что президент США Джо Байден в ходе речи в Польше обратится к российскому народу.