В минфине США пообещали продолжить ослаблять экономику России
Об этом сообщает РИА Новости.
«Наши действия вынуждают Россию закладывать своё экономическое будущее ради спасения лица сегодня», — сказал Адейомо.
По его словам, на сегодняшний день российская экономика больше напоминает иранскую, чем страны-члена G20.
«Нам ещё предстоит поработать, и мы продолжим наращивать усилия», — добавил американский чиновник.
Ранее власти США заподозрили Китай в «нелетальной» военной помощи России на Украине.
Также в Белом доме допустили, что президент США Джо Байден в ходе речи в Польше обратится к российскому народу.