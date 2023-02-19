В Белом доме допустили, что Байден в ходе речи в Польше обратится к российскому народу

Президент США Джо Байден может обратиться к российскому лидеру Владимиру Путину и народу России в ходе своей речи в Польше. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби.

«Я бы подозревал, что вы услышите от него послание господину Путину и российскому народу», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее стало известно, что Байден намерен посетить только Польшу в рамках предстоящей поездки в Европу.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Белый дом вряд ли положительно отреагирует на идею белорусского лидера Александра Лукашенко организовать в Минске встречу Байдена и Путина.