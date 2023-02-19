В Белом доме допустили, что Байден в ходе речи в Польше обратится к российскому народу
«Я бы подозревал, что вы услышите от него послание господину Путину и российскому народу», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее стало известно, что Байден намерен посетить только Польшу в рамках предстоящей поездки в Европу.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Белый дом вряд ли положительно отреагирует на идею белорусского лидера Александра Лукашенко организовать в Минске встречу Байдена и Путина.