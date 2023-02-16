В Белом доме сообщили, что Байден посетит только Польшу в рамках поездки в Европу

Президент США Джо Байден намерен посетить только Польшу в рамках предстоящей поездки в Европу, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при американской администрации Джон Кирби.

Таким образом Кирби ответил на вопрос, планирует ли американский лидер поездку на Украину.

«Что касается вашего вопроса, то в рамках предстоящей поездки у президента не запланировано каких-либо дополнительных остановок за пределами Польши», — приводит его слова РИА Новости.

Польская газета Dziennik Gazeta Prawna ранее сообщила, что украинский президент Владимир Зеленский может встретиться с Джо Байденом во время визита американского политика в Польшу.

Как писало китайское издание Global Times, президент США во время визита в Польшу намерен подавить рациональные голоса в Евросоюзе, которые выступают за деэскалацию на Украине.