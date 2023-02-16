В Белом доме сообщили, что Байден посетит только Польшу в рамках поездки в Европу
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Таким образом Кирби ответил на вопрос, планирует ли американский лидер поездку на Украину.
«Что касается вашего вопроса, то в рамках предстоящей поездки у президента не запланировано каких-либо дополнительных остановок за пределами Польши», — приводит его слова РИА Новости.
Польская газета Dziennik Gazeta Prawna ранее сообщила, что украинский президент Владимир Зеленский может встретиться с Джо Байденом во время визита американского политика в Польшу.
Как писало китайское издание Global Times, президент США во время визита в Польшу намерен подавить рациональные голоса в Евросоюзе, которые выступают за деэскалацию на Украине.