GT: Байден во время визита в Польшу намерен подавить голоса сторонников мира на Украине

Президент США Джо Байден во время визита в Польшу намерен подавить рациональные голоса в Евросоюзе, которые выступают за деэскалацию на Украине, пишет китайское издание Global Times.

«Основная цель поездки Байдена в Европу в настоящее время — это придание импульса его избранию в следующем году. Кроме того, он также хочет подавить прагматичные голоса за мир в Европе и оказать большее давление на европейских лидеров, чтобы совместно нацелиться на Россию с более жёсткой ястребиной позицией, отдаляющей деэскалацию конфликта», — считает научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн.

Ранее в Белом доме заявили, что Байден в ходе визита в Польшу объявит о продолжении поддержки Киева.

До этого было объявлено, что он с 20 по 22 февраля приедет в Польшу с официальным визитом.