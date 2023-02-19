Япония и Южная Корея договорились работать над полной денуклеаризацией КНДР

Главы МИД Японии и Южной Кореи Ёсимаса Хаяси и Пак Чин подтвердили намерение о сотрудничестве с США для реализации полной денуклеаризации КНДР.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МИД Японии.

Оба министра подвергли жёсткой критике недавний пуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты.

«Было также подтверждено, что стороны будут тесно взаимодействовать между Японией и Южной Кореей, а также между Японией, Южной Кореей и США», — говорится в сообщении.

Ранее КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-15».

Также сообщалось, что США и Южная Корея провели учения с участием истребителей и бомбардировщиков.