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Захарова прокомментировала слова Бербок про поворот Москвы на «360°»

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Германии Анналены Бербок про поворот Москвы на «360°».

«Если глава МИД ФРГ Анналена Бербок не выучит хоть один школьный предмет, то возможности обеспечить безопасность Германии на долгосрочной основе, при её правлении, нет», — написала она в своём Telegram-канале.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев также назвал Бербок невежественной после её слов про поворот Москвы на «360°».

Ранее Бербок на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что России необходимо изменить свою позицию на «360°».

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